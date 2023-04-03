Shuta Kawano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuta Kawano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shuta Kawano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shuta Kawano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.