Shuta Kawano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuta Kawano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuta Kawano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shuta Kawano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shuta Kawano 12 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 河野 秀汰 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shuta Kawano Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fukuoka University futbol takımında oynamaktadır. Fukuoka University takımına - tarihinde katılmıştır. Shuta Kawano'nin Fukuoka University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shuta Kawano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shuta Kawano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shuta Kawano şuan Fukuoka University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.