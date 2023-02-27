Shuto Abe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuto Abe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuto Abe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shuto Abe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shuto Abe 5 Aralık 1997 tarihinde Hino, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 安部 柊斗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shuto Abe Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Shuto Abe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Shuto Abe'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shuto Abe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shuto Abe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shuto Abe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shuto Abe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Meiji Uni

24 Mayıs 2019 yılında FC Tokyo

31 Ocak 2020 yılında Meiji Uni

1 Şubat 2020 yılında FC Tokyo

Shuto Abe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shuto Abe şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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