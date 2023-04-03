Shuto Adachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuto Adachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuto Adachi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shuto Adachi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shuto Adachi 15 Temmuz 2004 tarihinde --, Kumamoto şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 安達 秀都 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shuto Adachi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Shuto Adachi'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Shuto Adachi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shuto Adachi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shuto Adachi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shuto Adachi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Vissel Kobe

Shuto Adachi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shuto Adachi şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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