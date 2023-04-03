Shuto Hata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuto Hata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuto Hata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shuto Hata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shuto Hata {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 八田 秀斗 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shuto Hata Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shuto Hata'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shuto Hata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shuto Hata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shuto Hata şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
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