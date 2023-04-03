Shuto Hata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuto Hata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shuto Hata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shuto Hata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.