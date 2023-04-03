Shuto İnaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuto İnaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuto İnaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shuto İnaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shuto İnaba 29 Haziran 1993 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 稲葉 修土 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shuto İnaba Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Shuma PTE LTD yapmaktadır. Shuto İnaba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Machida Zelvia futbol takımında oynamaktadır. Machida Zelvia takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shuto İnaba'nin Machida Zelvia ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shuto İnaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shuto İnaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shuto İnaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shuto İnaba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2012 yılında Fukuoka Univ.

1 Ocak 2016 yılında Albirex N. (S)

1 Ocak 2018 yılında Kataller Toyama

9 Ocak 2021 yılında Blaublitz Akita

9 Ocak 2023 yılında Machida Zelvia

Shuto İnaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shuto İnaba şuan Machida Zelvia takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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