Shuto Machino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuto Machino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuto Machino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shuto Machino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shuto Machino 30 Eylül 1999 tarihinde ---, Mie şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 町野 修斗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shuto Machino Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS JAPAN yapmaktadır. Shuto Machino, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Shuto Machino'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shuto Machino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shuto Machino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Shuto Machino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shuto Machino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2019 yılında Gir. Kitakyushu

31 Ocak 2020 yılında Yokohama F. M.

1 Şubat 2020 yılında Gir. Kitakyushu

9 Ocak 2021 yılında Shonan Bellmare

Shuto Machino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shuto Machino şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shuto Machino Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Nakase SS, FC Avenida Sol, Riseisha HS

Japonya takımında 20 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

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