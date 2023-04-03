Shuto Nagano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuto Nagano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuto Nagano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shuto Nagano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shuto Nagano 15 Nisan 2006 tarihinde Tokyo, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 永野 修都 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shuto Nagano Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shuto Nagano'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shuto Nagano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shuto Nagano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shuto Nagano şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.
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