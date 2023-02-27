Shuto Nakano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuto Nakano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuto Nakano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shuto Nakano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shuto Nakano 27 Haziran 2000 tarihinde Ome, Tokyo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中野 就斗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shuto Nakano Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shuto Nakano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Shuto Nakano'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Shuto Nakano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shuto Nakano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shuto Nakano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shuto Nakano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında Toin Univ.

2 Nisan 2019 yılında Toin Univ. FC

1 Şubat 2021 yılında Toin Univ.

3 Şubat 2022 yılında Sanf. Hiroshima

31 Ocak 2023 yılında Toin Univ.

1 Şubat 2023 yılında Sanf. Hiroshima

Shuto Nakano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shuto Nakano şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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