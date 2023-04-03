Shuto Sugaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuto Sugaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shuto Sugaya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shuto Sugaya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.