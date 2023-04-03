Shuto Sugaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuto Sugaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuto Sugaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shuto Sugaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shuto Sugaya 25 Aralık 2006 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 菅谷 脩人 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shuto Sugaya Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shuto Sugaya'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shuto Sugaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shuto Sugaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shuto Sugaya şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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