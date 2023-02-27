Shuto Yamamoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuto Yamamoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuto Yamamoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shuto Yamamoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shuto Yamamoto 1 Haziran 1985 tarihinde Morioka, Iwate şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 山本 脩斗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shuto Yamamoto Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JAPAN SPORTS PROMOTION Co.,LTD. yapmaktadır. Shuto Yamamoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Shuto Yamamoto'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Shuto Yamamoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shuto Yamamoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shuto Yamamoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shuto Yamamoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2004 yılında Waseda Univ.

1 Şubat 2008 yılında Júbilo Iwata

6 Ocak 2014 yılında Kashima Antlers

9 Ocak 2021 yılında Shonan Bellmare

Shuto Yamamoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shuto Yamamoto şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shuto Yamamoto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Morioka Ueda Soccer Sports Shonendan (1996-1997), Morioka North Matsuzono Jr HS (1998-2000), Morioka Commercial HS (2001-2003), Waseda University (2004-2007)

Japonya takımında 21 numaralı formasıyla 12 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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