Shuya Moteki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuya Moteki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuya Moteki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shuya Moteki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shuya Moteki 2 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 茂木 柊哉 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shuya Moteki Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rissho University futbol takımında oynamaktadır. Rissho University takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Shuya Moteki'nin Rissho University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shuya Moteki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shuya Moteki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Rissho Univ.
Shuya Moteki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shuya Moteki şuan Rissho University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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