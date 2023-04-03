Shuya Moteki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuya Moteki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shuya Moteki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shuya Moteki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.