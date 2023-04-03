Shuzo Osawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuzo Osawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Shuzo Osawa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shuzo Osawa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.