Shuzo Osawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shuzo Osawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shuzo Osawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shuzo Osawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shuzo Osawa {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大澤 修三 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shuzo Osawa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Shuzo Osawa'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Shuzo Osawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shuzo Osawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shuzo Osawa şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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