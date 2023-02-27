Si Hoo Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Si Hoo Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Si Hoo Hong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Si Hoo Hong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Si Hoo Hong 8 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 홍시후 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Si Hoo Hong Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Si Hoo Hong'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Si Hoo Hong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hongsihoo37/

Si Hoo Hong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Si Hoo Hong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Si Hoo Hong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Si Hoo Hong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Sangmoon HS

3 Ocak 2020 yılında Seongnam FC

5 Ocak 2022 yılında Incheon Utd.

Si Hoo Hong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Si Hoo Hong şuan Incheon United takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Si Hoo Hong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Withus FC (위더스FC, 2011),Seoul Dongmyeong Elementary School (서울동명초등학교, 2012-2013),Cheonan Football Center U15 (천안축구센터 U15, 2014-2016),Sangmoon High School (상문고등학교, 2017-2019)

Güney Kore U23 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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