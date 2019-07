Sia Kate Isobelle Furler Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SİA KATE ISOBELLE FURLER KİMDİR?

Doğum tarihi : 18.Aralık.1975

Sia Kate Isobelle Furler kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Şarkıcı, Söz Yazarı

Sia Kate Isobelle Furler doğum yeri : Adelaide, Avustralya

SİA KATE ISOBELLE FURLER BİYOGRAFİSİ

Sia Kate Isobelle Furler, 18 Aralık 1975 tarihinde Adelaide, Avustralya’da doğmuştur. Sahne adıyla kısaca Sia diye tanınır. Babası Phil Colson bir müzisyen ve annesi Loene Furler ise bir sanat öğretim görevlisi idi. Adelaide Lisesinde okudu.

1993 yılında lisedeyken acid jazz yapan ilk gurubu Crisp’i kurdu. Sia Kate Isobelle Furler, müzik kariyerine 17 yaşındayken katıldığı caz-funk grubu Crisp ile başladı. İki albüm yaptıktan sonra 1997'de gruptan ayrıldı ve aynı yıl OnlySee adlı ilk solo albümünü yayınladı. Grup 1997’de dağıldı.

Avustralya’da 1988 yılında başlayıp uzun yıllar devam eden Home And Away… isimli dizinin 1997 yılında yayınlanan bir bölümünde Sia, sahil düğününde şarkı söyleyen bir şarkıcıyı canlandırdı.

1997 yılında Londra'ya taşındı. Bir İngiliz grup için bir arka plan vokalist olarak çalıştı. Zero 7 adlı gurup ile turneye çıktı. 2001 yılında çıkardığı “Taken for Granted” adlı single ile İngiltere listelerinde ilk ona girmeyi başardı. Bu dönemde Zero 7 grubu ile çalışmalar yaptı.

Sia, Londra’ya erkek arkadaşı Dan Pontifex ile birlikte taşınmıştı. Taşındıktan bir süre sonra Sia Tayland’dayken Dan’in Londra’da bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrendi. Yaşadıklarının ağırlığını kaldıramayan Sia, uyuşturucu ve alkol bağımlısı oldu, depresyona girdi hatta bir intihar notu bıraktı fakat intihara kalkışmadı.

2005 yılında New York'a taşındı. Muhteşem bir albüm olmasına rağmen yeterince iyi pazarlanamayan Colour the Small One’dan Berathe Me, birçok kez soundtrack’lerde kullanılmasına rağmen HBO’nun Six Feet Under dizisinin final bölümünde duyulunca Sia Amerika’da tanındı. Menajeri hemen bir tur hazırladı ve Sia hak ettiği ilgiyi görmeye başladı.

Sia Kate Isobelle Furler, 2011 yılında David Guetta'nın "Titanium" ve Flo Rida'nın "Wild Ones" şarkılarında bu kez vokalleriyle yer aldı. Sia, David Guetta için hazırladığı Titanium şarkısının popüler olmasını hiç istemiyordu çünkü şarkıcı olarak tanınmak istemiyordu. Sadece bir pop şarkısı yazarı olmak isterken son dönemin en popüler şarkıcısı oldu.

2014 yılında çıkardığı ''Chandelier'' şarkısı ile 2014'e damgasını vurdu. Şarkı, Youtube'da 1 Milyarın üzerinde tık aldı. Klipte oynayan Maddie Ziegler'de uzun süre konuşuldu ve klipteki performansı çok beğenildi. Ve ''Chandelier'' şarkısı, Sia'nın kariyerindeki en iyi şarkısı olarak herkesin hafızasına kazındı. Chandelier şarkısının klibinde Maddie Ziegler, Shia LaBeouf ile beraber oynadı.

Sia Kate Isobelle Furler, 2015 yılında yaptığı "Fire Meet Gasoline" şarkısının klibinde oyuncu Pedro Pascal ve model Heidi Klum ile birlikte oynadı.

Sia Kate Isobelle Furler, Rihanna, Ne-Yo, Rita Ora, Celine Dion, Jessie J, Katy Perry, Britney Spears, Beyonce Knowles, Flo Rida ve Kylie Minogue için şarkı sözleri yazdı.

Sia Kate Isobelle Furler, 2 Agustos 2014 tarihinde belgesel film yapımcısı Erik Anders Lang ile evlendi. 30 Aralık 2016 tarihinde boşanma davası açtı.

Sia LGBT ve hayvan hakları konusunda oldukça duyarlı. Twitter adresinde de sık sık yardıma muhtaç hayvanların sahiplenilmesi için paylaşımlar yapıyor. Üç tane köpeği var ve hayali emekli olup köpek masözlüğüne başlamak.



Albümleri :

1996 - Söz ve Fırsat (Crisp gurubu ile)

1997 - Delirium (Crisp gurubu ile)

1997 - OnlySee

2001 - Taken for Granted (Single)

2001 - Healing Is Difficult

2004 - Colour the Small One

2007 - Lady Croissant (Konser albümü)

2008 - Some People Have Real Problems

2010 - We Are Born

2014 - 1000 Forms of Fear

2016 - This Is Acting

2016 - This Is Acting Deluxe

Filmleri :

2014 - Annie

2015 - Şeffaf

2016 - Beat Bugs

2017 - Sevimli

2017 - My Little Pony: The Movie

2017 - Kardeş