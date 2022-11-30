Sianji Well-Being Resort, Dünyanın en iyi detoks ve wellbeing oteli seçildi

Dünyanın en iyi detoks ve wellbeing otellerinden biri olarak gösterilen ve son olarak kaplıca turizmini Bodrum'a getirerek, ülkemizde bir ilke daha imza atan Sianji Well-Being Resort, "lüksün Oscar'ı" olarak adlandırılan "Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards" tarafından beşinci kez 7 Yıldız ödülü ile tescillendi.

YAYINLAMA
Google News
Sianji Well-Being Resort, Dünyanın en iyi detoks ve wellbeing oteli seçildi

Dünyanın en iyi detoks ve wellbeing otellerinden biri olarak gösterilen ve son olarak kaplıca turizmini Bodrum'a getirerek, ülkemizde bir ilke daha imza atan Sianji Well-Being Resort'un başarısı, "lüksün Oscar'ı" olarak adlandırılan "Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards" tarafından beşinci kez 7 Yıldız ödülü ile tescillendi. Ödül töreninde lüks konaklama sektörünün öncüleri, en prestijli 50 ödül ile taçlandırılırken, Sianji Wellbeing Resort 2022 yılı Best Holistic Health & Wellness Resort-Turkey ödülünün sahibi oldu.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN MİNERALLİ KAPLICA SUYUNU

Tüm dünyada yükselişe geçen wellbeing otel konseptini Türkiye'ye getiren öncü otellerden olan Bodrum Gümüşlük'teki Sianji Wellbeing Resort, lüks segment hizmetlerine iki sene önce Türkiye'nin en zengin mineralli kaplıca suyunu havuz, spa, vip odalarında jakuzilerde kür şeklinde sunmaya başlayarak Bodrum'a ilk defa kaplıca hizmetini de getirdi. Sianji, dünya lüks segment wellbeing ve konaklama hizmetlerini ülkemizde Türk misafirperverliği ile birleştirerek uluslararası arenada her sene Türkiye'nin ve Avrupa'nın En İyi Spa ve Wellness Oteli, Türkiye'nin ve Avrupa'nın En İyi Beach Resort'u, Yılın En Başarılı Sağlık Turizmi Markası, Hizmette Mükemmellik Ödülü gibi dünyanın en prestijli ödüllerinin sahibi oluyor.

rosetbg2.jpg

WELLBEİNG RESORT'UN BEŞİNCİ 7 YILDIZ ÖDÜLÜ OLDU

İstanbul'da gerçekleşen ödül töreninde aralarında Avusturya, Birleşik Krallık, Brezilya, Dubai, Fiji, Macaristan, Maldivler, Nijerya, Suudi Arabistan, Türkiye, Umman ve Yunanistan'ın bulunduğu konaklama ve wellness sektörünün en başarılı isimlerine ödüller verilirken, Türkiye'den Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır'a takdim edilen "Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards", Sianji Wellbeing Resort'un beşinci 7 Yıldız ödülü oldu. Çakır, her sene dünyanın en prestijli lüks segment konaklama ve wellbeing ödüllerini ülkemize getirmekten onur duyduklarını, Sianji Wellbeing Resort'un dünya trendlerini ülkemize ilk getiren öncü resort'lardan olmaya devam edeceğini dile getirdi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mersin'de orta okulda dehşet! 12 yaşındaki kız çocuğu o sebepten dolayı arkadaşını hortumla dövüp öldürdü!
Mersin'de orta okulda dehşet! 12 yaşındaki kız çocuğu o sebepten dolayı arkadaşını hortumla dövüp öldürdü!
Bolu'nun Gerede'de Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Salep" bahçesi oluşturuldu
Bolu'nun Gerede'de Orman İşletme Müdürlüğü tarafından "Salep" bahçesi oluşturuldu
Burhaniye Belediyesi bin 500 adet tapuyu hak sahiplerine dağıttı
Burhaniye Belediyesi bin 500 adet tapuyu hak sahiplerine dağıttı
Muğla'nın Büyükşehir belediyesi, yaptığı alt yapı yatırımları ile dikkat çekiyor
Muğla'nın Büyükşehir belediyesi, yaptığı alt yapı yatırımları ile dikkat çekiyor
Son Haberler
Hece vezninin üstadı, Mihriban'ın şairi Abdurrahim Karakoç'tan en güzel 5 şiir!
Hece vezninin üstadı, Mihriban'ın şairi Abdurrahim Karakoç'tan en güzel 5 şiir!
LG OLED Flex, yeni bir ekran özelleştirme çağını başlatıyor
LG OLED Flex, yeni bir ekran özelleştirme çağını başlatıyor
Afganistan'da medresede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Afganistan'da medresede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Sianji Well-Being Resort, Dünyanın en iyi detoks ve wellbeing oteli seçildi
Sianji Well-Being Resort, Dünyanın en iyi detoks ve wellbeing oteli seçildi
LG OLED Flex, yeni bir ekran özelleştirme çağını başlatıyor
LG OLED Flex, yeni bir ekran özelleştirme çağını başlatıyor
Erzurum'da yer çekimine meydan okuyan yol! Sırrını kimse çözemedi, görenler şaşkın!
Erzurum'da yer çekimine meydan okuyan yol! Sırrını kimse çözemedi, görenler şaşkın!
Çok Okunanlar
16 saat arayla 2 deprem! Ege Bölgesi bu defa 5 şiddetinde deprem ile sallandı!
16 saat arayla 2 deprem! Ege Bölgesi bu defa 5 şiddetinde deprem ile sallandı!
Pakistan'da polis aracına intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Pakistan'da polis aracına intihar saldırısı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Denizli'de kadın cinayeti! Cani koca, karısının başını keserek vahşice öldürdü!
Denizli'de kadın cinayeti! Cani koca, karısının başını keserek vahşice öldürdü!
30 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları | Boğa, geri planda kalma, Akrep, hayallerinin ötesinde günler yaşayacaksın!
30 Kasım 2022 Çarşamba günlük burç yorumları | Boğa, geri planda kalma, Akrep, hayallerinin ötesinde günler yaşayacaksın!
Kars Özel İdaresi ve Veteriner Hekimleri Odası sahipsiz hayvanlar kuduza karşı aşılıyor
Kars Özel İdaresi ve Veteriner Hekimleri Odası sahipsiz hayvanlar kuduza karşı aşılıyor
Karesi Belediyesi üniversiteli gençlere Avrupa eğitim programları hakkında bilgi verdi
Karesi Belediyesi üniversiteli gençlere Avrupa eğitim programları hakkında bilgi verdi
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti