Sianji Well-Being Resort, Dünyanın en iyi detoks ve wellbeing oteli seçildi

Dünyanın en iyi detoks ve wellbeing otellerinden biri olarak gösterilen ve son olarak kaplıca turizmini Bodrum'a getirerek, ülkemizde bir ilke daha imza atan Sianji Well-Being Resort'un başarısı, "lüksün Oscar'ı" olarak adlandırılan "Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards" tarafından beşinci kez 7 Yıldız ödülü ile tescillendi. Ödül töreninde lüks konaklama sektörünün öncüleri, en prestijli 50 ödül ile taçlandırılırken, Sianji Wellbeing Resort 2022 yılı Best Holistic Health & Wellness Resort-Turkey ödülünün sahibi oldu.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN MİNERALLİ KAPLICA SUYUNU

Tüm dünyada yükselişe geçen wellbeing otel konseptini Türkiye'ye getiren öncü otellerden olan Bodrum Gümüşlük'teki Sianji Wellbeing Resort, lüks segment hizmetlerine iki sene önce Türkiye'nin en zengin mineralli kaplıca suyunu havuz, spa, vip odalarında jakuzilerde kür şeklinde sunmaya başlayarak Bodrum'a ilk defa kaplıca hizmetini de getirdi. Sianji, dünya lüks segment wellbeing ve konaklama hizmetlerini ülkemizde Türk misafirperverliği ile birleştirerek uluslararası arenada her sene Türkiye'nin ve Avrupa'nın En İyi Spa ve Wellness Oteli, Türkiye'nin ve Avrupa'nın En İyi Beach Resort'u, Yılın En Başarılı Sağlık Turizmi Markası, Hizmette Mükemmellik Ödülü gibi dünyanın en prestijli ödüllerinin sahibi oluyor.

WELLBEİNG RESORT'UN BEŞİNCİ 7 YILDIZ ÖDÜLÜ OLDU

İstanbul'da gerçekleşen ödül töreninde aralarında Avusturya, Birleşik Krallık, Brezilya, Dubai, Fiji, Macaristan, Maldivler, Nijerya, Suudi Arabistan, Türkiye, Umman ve Yunanistan'ın bulunduğu konaklama ve wellness sektörünün en başarılı isimlerine ödüller verilirken, Türkiye'den Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır'a takdim edilen "Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards", Sianji Wellbeing Resort'un beşinci 7 Yıldız ödülü oldu. Çakır, her sene dünyanın en prestijli lüks segment konaklama ve wellbeing ödüllerini ülkemize getirmekten onur duyduklarını, Sianji Wellbeing Resort'un dünya trendlerini ülkemize ilk getiren öncü resort'lardan olmaya devam edeceğini dile getirdi.