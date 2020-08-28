Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olan Şiar Kılıç'ın şüpheli ölümü Müge Anlı'nın programında aydınlatıldı. Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, 28 Nisan'da annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde çıkan yangında ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın gerçek ölüm sebebi ortaya çıktı.

4 aydır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında konuşulan şüpheli ölümde Şiar'ı annesi Gülizar Ahamet ve annesinin sevgilisi Hami Kıcı'nın yakarak öldürdüğü belirlendi.

EVİ YAKMAK İÇİN BENZİN ALMIŞ

Şiar'ı öldürdüklerini itiraf eden anne ve sevgilisinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Annenin sevgilisi Hami Kıcı'nın yangından 1 gün önce akaryakıt istasyonundan benzin aldığı, küçük çocuğu tuvaletini altına kaçırdığı gerekçesiyle darbettiği, hareketsiz kalması üzerine de anne Gülüzar Amanet ile gömmek için plan yaptığı, ardından da evi ateşe verdiği ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR'DAN TEPKİ

Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla bir televizyon programına başvurdu. Programa katılan anne Gülüzar Amanet ve birlikte yaşadığı sevgilisi Hami Kıcı, çocuğun yangından önce öldürüldüğünü itiraf etti. İtiraf üzerine anne ve sevgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak, Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 2 şüpheli Sakarya'ya getirilirken, Hami Kıcı?nın erkek kardeşi Yasin Kıcı ve annesi Emine Kıcı da gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürdüğü şüphelilere, vatandaşlar tepki gösterdi.

ŞİAR'I SOPAYLA DÖVÜYORMUŞ

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, olayı şüpheli bulmaları üzerine daha önce 4 şüphelinin ifadesine başvurduğu ancak tamamının 'suçtan' kurtulmak için aynı yönde anlatımlarda bulundukları bildirildi. Küçük çocuğun öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı araştırma yapan ekipler, Hami Kıcı'nın yangından 1 gün önce akaryakıt istasyonuna giderek benzin aldığını belirledi.

Ayrıca Kıcı'nın Şiar Kılıç'ı daha önce engelli olduğu ve tuvaletini altına kaçırdığı için sopayla dövdüğü, son olarak da ölmeden 34 saat önce darbettiği saptandı. Kıcı ile annenin, hareketsiz kalan çocuğu gömmek için plan yaptığı daha sonra ise evi ateşe verdiği iddia edildi.

CESET TAMAMEN YANMIŞ HALDE BULUNDU

Öte yandan yine soruşturma aşamasında, çocuğun tamamen yanmış cesedine yapılan otopside Şiar Kılıç'ın yangından önce hayatını kaybettiği yönünde bulgu elde edildiği, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Adli Tıp kurumu'ndan gelecek kati raporu beklediği öğrenildi.