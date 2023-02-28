Siavash Haghnazari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siavash Haghnazari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Siavash Haghnazari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Siavash Haghnazari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Siavash Haghnazari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siavash Haghnazari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Siavash Haghnazari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siavash Haghnazari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siavash Haghnazari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siavash Haghnazari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siavash Haghnazari 3 Ağustos 1995 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سیاوش حق نظری şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siavash Haghnazari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hamid Merikh yapmaktadır. Siavash Haghnazari, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Siavash Haghnazari'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Siavash Haghnazari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siavash Haghnazari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Siavash Haghnazari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siavash Haghnazari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Persepolis U17

1 Temmuz 2012 yılında Persepolis U19

20 Temmuz 2014 yılında OCSC Academy

1 Mart 2015 yılında OC Blues FC

1 Temmuz 2015 yılında Malavan

12 Eylül 2017 yılında Skala Stryi

23 Şubat 2018 yılında Volyn Lutsk

25 Şubat 2022 yılında AGMK Olmaliq

Siavash Haghnazari kimdir

Siavash Haghnazari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siavash Haghnazari şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Homa FC, Paykan FC, Persepolis FC

Siavash Haghnazari Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

İran U15 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Siavash Haghnazari nereli

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