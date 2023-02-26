Siavash Yazdani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siavash Yazdani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siavash Yazdani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siavash Yazdani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siavash Yazdani 27 Şubat 1992 tarihinde Mashhad, Razavi Khorasan şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da سیاوش یزدانی اقدم / Siavash Yazdani Aghdam şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siavash Yazdani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FIFA-CO yapmaktadır. Siavash Yazdani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Siavash Yazdani'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Siavash Yazdani Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/siavash_yazdani5?igshid=85lyiy4fzs10

Siavash Yazdani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siavash Yazdani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siavash Yazdani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siavash Yazdani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Siah Jamegan

7 Temmuz 2014 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2017 yılında Sepahan

1 Temmuz 2019 yılında Esteghlal FC

6 Mart 2022 yılında Malavan

14 Ağustos 2022 yılında Esteghlal FC

29 Ocak 2023 yılında Sepahan

Siavash Yazdani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siavash Yazdani şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Siavash Yazdani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fath Mashhad

İran takımında 13 numaralı formasıyla 1 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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