Sibakusiyak ne demek, TDK'ya göre Sibakusiyak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sibakusiyak ne demek? Sibakusiyak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sibakusiyak kelimesi. Peki sibakusiyak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sibakusiyak nedir, sibakusiyak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SİBAKUSİYAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sibakusiyak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sibakusiyak kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre sibakusiyak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Siyakusibak

