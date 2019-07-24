Sibel Arna Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SİBEL ARNA KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1979

Sibel Arna kaç yaşında :

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Meslek : Gazeteci, Stil Danışmanı

Sibel Arna doğum yeri : İstanbul

SİBEL ARNA BİYOGRAFİSİ

Show TV 2. sezon “Bu Tarz Benim” yarışması Jüri Üyesi

Sibel Arna, 1979 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Marmara Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.

1997-2000 yılları arasında Milliyet Gazetesi için moda, kozmetik ve güzellik üzerine “Gezdim Gördüm Yazdım” köşesini hazırladı. 2000-2002 yıllarında, Sabah Gazetesi Hafta Sonu İlaveleri için mekanlar, moda, tasarım, sinema ve müzik gibi alanlarda haber, röportajlar yaptı. 2002 yılının Temmuz ayında Vatan Gazetesine transfer olarak, ekonominin magazin tarafı, yeni eğilimlerle ilgili yazılar yazan ve gündemdekilerle röportajlar yaptı. Ayrıca Vatan Gazetesinin Cumartesi ilavesinde “Bir şey diyeceğim” adlı köşesinde kent yaşamı ile ilgili yazılar yazdı.

2003 yılının Ocak ayından sonra da Hürriyet Gazetesi'ne geçen Sibel Arna, Hürriyet Cuma, Cumartesi, Pazar ve Seyahat gibi eklere haberler hazırladı. Cumartesi ilavesindeki "Sibel Arna ile Moda Gündemi" sayfalarından sorumlu olarak, aynı ilaveye tasarım, mimari ve trendlerle ilgili haber ve röportajlar da yaptı.

2006 yılının Eylül ayından itibaren CNN TÜRK televizyonunda “Trends” adlı programı hazırlayıp sunmaya başladı.

Sibel Arna, halen Hürriyet Gazetesi’nde köşe yazarı olarak görev yapıyor. Ayrıca Sinevizyon Yapım Şirketler grubunun sağlık kanalı HTV’de canlı yayınlanan anne ve çocuk sağlığı üzerine bir programın sunuculuğunu yapıyor.

Sibel Arna 30 Ekim 2010 tarihinde Acun Ilıcalı tarafından 2010'da Show TV'de yayınlanmaya başlayan ancak Star TV'ye transfer olan Yok Böyle Dans yarışmasına yarışmacı olarak katıldı ve bu yarışmada Azra Akın’ın birinci oldu. Sunuculuğunu; Acun Ilıcalı, Hanzade Durmuş, Burcu Esmersoy, Cem Ceminay’ın yaptığı 1. Sezon yarışmanın jüri koltuğunda Lilia Bennett, Saba Tümer, Sait Sökmen ve Tan Sağtürk bulunmuştur. Yarışmacılar ise; Defne Joy Foster, Azra Akın, Güneri Civaoğlu, Nilgün Belgün, Burcu Esmersoy, Bedük, Metin Arolat, Burcu Güneş, Bora Kozanoğlu, Eda Taşpınar, Derya Büyükuncu, Sibel Arna ve Pascal Nouma’dır.



2015 yılında; sunuculuğunu Ebru Akel’in yapacağı Show TV 2. sezon “Bu Tarz Benim” yarışmasında; Jüri koltuğunda renkli kişiliğiyle ünlü modacı Cemil İpekçi, tasarımcı Umut Eker ile stil danışmanı Sibel Arna ve model Chloe Loughnanoturacak.

Sibel Arna, 2009 yılında “Sushico Chinese in Town” suşi dükkanlarının sahibi Selim Yalın ile evlendi. 2011 yılının Aralık ayında boşandı. Rüzgar (d.2009) adında bir oğlu vardır.