Sibel Bilgiç Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SİBEL BİLGİÇ KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1971

Sibel Bilgiç kaç yaşında : 48

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Meslek : Şarkıcı

Sibel Bilgiç doğum yeri : Ankara

SİBEL BİLGİÇ BİYOGRAFİSİ

Sibel Bilgiç, 1971 yılında Ankara’da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. Liseye devam ederken, bir yandan da Hacettepe Devlet Konservatuvarı'nda şan dersleri aldı. Sonra kazandığı bir bursla Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitimine devam etti.

Türkiye'ye dönüşünde önce Best Hotel, ardından Karpiç Bar'da şarkı söyledi. Bir süre Zerrin Özer'e vokal yaptı. Hilton Ankara’da jazz ve pop jazz söyleyerek profesyonel müzik hayatına atıldı.

1997 yılında "Alışamadım" isimli şarkısıyla büyük ses getirmiş, Alışamadım o yılın en çok dinlenen Türk pop şarkılarından olmuştur.



Sibel Bilgiç, Casablanka müzikalinde Lisa karakterini oynamıştır.

Sibel Bilgiç, Trabzonspor kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz ile 1997 yılında başlayan ve 8 yıl süren bir beraberlik yaşadı. Ondan ayrıldıktan sonra Dr. Ulvi Süvarioğlu ile kısa süreli bir evlilik yaptı.

İş yaşamına İstanbul'da Nişantaşı’nda “Mona Lisa Lazer Epilasyon Güzellik Merkezi” adında bir lazer epilasyon merkezi işleterek devam etmektedir.

Albümleri :

1997 - Alışamadım

2012 - Aşk Çarpsın Beni