Sibel Can dolandırıldı mı? Şahin Mehmet Çelik kimdir?

Ünlü şarkıcı Sibel Can dolandırıldı mı? Sibel Can'ı kim dolandırdı? Sibel Can'ın dolandırılma davasında son durum ne? Otomobil şirketi sahibi Şahin Mehmet Çelik ithal ettiği 2. el otomobili sıfır diye Sibel Can'a satınca mahkemelik oldular. Savcı Çelik'in beraatini talep etti. Peki Şahin Mehmet Çelik kimdir?

SİBEL CAN DOLANDIRILDI MI?

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Şahin Mehmet Çelik ile şikayetçi Sibel Can katılmazken; tarafları avukatları temsil etti.

Mahkeme Başkanı Necmettin Kafalı, Gebze Gümrük Müdürlüğü'ne yazılan yazıya cevap geldiğini belirtti. Yazı üzerine söz alan Sibel Can'ın avukatı, Gebze Gümrük Müdürlüğü'nden gönderilen yazının Tüketici Mahkemesi'nde kazandıkları dava ile aynı doğrultuda olduğunu belirterek "Sanık bahse konu aracı ikinci el olmasına rağmen müvekkilime sıfır olarak sattığı sabittir. Bizim iddiamız kaçak araç sattığı değil, ikinci el aracı sıfır sattığı hususudur. Sanık hakkındaki şikayetimiz devam etmektedir. Cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

Sanık Şahin Mehmet Çelik'in avukatı ise "Bu aracın ithal edilen ülkeden Türkiye'ye getirilmesi aşamasında yapılan prosedürle ülkemize getirilmiş olup bu araç ikinci el değildir" dedi.

SAVCI SANIK İÇİN BERAAT İSTEDİ

Daha sonra duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, sanık hakkında tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık suçundan dava açılmışsa da suçun yasal unsurları oluşmadığından sanığın beraatine karar verilmesini talep etti.

CAN'IN AVUKATI: "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU OLUŞMUŞTUR"

Mütalaaya karşı söz alan şikayetçi Sibel Can'ın avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek "Bu araç ikinci el olarak ülkeye sokulmuştur. Sıfır olarak sokulsaydı 100 bin TL vergi ödenmesi gerekirken 50 bin TL ödenmiştir. Şayet ikinci el olarak sokulsaydı 200 bin TL vergi ödenmesi gerekirken yine 50 bin TL ödenmiştir. Buna ilişkin Tüketici Mahkemesi'ne açtığımız dava lehimize sonuçlanmıştır. Yargıtay bu kararı onadı. Dolayısıyla bu aracın ikinci el olarak yurda sokulduğu ancak müvekkilime sıfır kilometre araç olarak satıldığı sabittir. Dolayısıyla sanığın üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçu oluşmuştur. Biz hangi nedenlerle suçun unsurlarının oluşmadığını anlamış değiliz. Mütalaanın daha açıklayıcı olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

SANIK AVUKATI BERAAT TALEP ETTİ

Sanık avukatı ise mütalaaya katıldığını belirterek aracın kaçak sokulması gibi bir durumun mümkün olmadığını belirterek müvekkilinin beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Sibel Can'ın avukatının mütalaaya karşı beyanlarını bildirmesi için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

SİBEL CAN'I DOLANDIRDIĞI İDDİA EDİLEN ŞAHİN MEHMET ÇELİK KİMDİR?

Şahin Mehmet Çelik, Çiftkurtlar Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ünlü oyuncu Sibel Turnagöl ve Çiftkurtlar Otomotiv'in sahibi Mehmet Çelik'in 2012 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

SİBEL CAN KİMDİR, ASLEN NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Sibel Can 1 Ağustos 1970 yılında İstanbul Karagümrük semtinde doğdu. Asıl adı Sibel Cangüre'dir. Yugoslav göçmeni baba Engin Cangüre ve Mudanyalı anne Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak dünyaya gelmiştir. Muzaffer adında bir kızkardeşi vardır. Babası Engin Cangüre bir çok ünlü solistin orkestrasında kemancılık yapmaktaydı. Sibel Can 14 yaşındayken dansa merak sardı ve gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başlayan şarkıcı babasıyla birlikte çıktığı yurt içi ve yurt dışı turnelerinde hem oryantal hem de solist olarak sahne almaya başladı.

Daha sonra İstanbul' da ilk kez Galata Kulesi' nde sahneye ciktı. Kulaktan kulağa yayılan ünü sayesinde Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan tarafından keşfedildi. Böylece Maksim Gazinosu' nda sahneye çıkmaya başladı ve 14 yaşında şöhret oldu. Yaşı küçük olduğu için Maksim Gazinosu onun yüzünden kapatıldı. Çalışma müsaadesi almak için Fahrettin Aslan ve Türker İnanoğlu, Sibel Can' ın yaşını mahkeme kararıyla 6 ayda 6 yaş birden büyüttü. Artık sahneye çıkmasında bir sorun kalmamıştı.

Sibel Can üç yıl kadar dans etti. Maksim gazinosunda Muazzez Abacı, Neşe Karaböcek ve Emel Sayın gibi ismlerin alt kadrosunda çalışma imkanı buldu. Assolistliğe yükseldiğinde henüz 17 yaşında idi. Sibel Can, 1987 yılında Kervan Plak'tan ilk albümü olan "Günah Bize"yi çıkarttı. Bu albümde Orhan Gencebay'ın büyük desteğini gördü. Albüm bir anda müzik listelerinin üst sıralarına yükseldi.

1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlillikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi. Can'ın asıl niyeti ve tek hayali şarkı söylemekti. Dans onun için bir basamaktı. Sesinin güzelliği bütün müzisyenler ve sanat dünyası tarafından biliniyordu. Artık Sibel Can' ın sesini herkes duymalıydı. Bu konuda ilk onayı veren yine babası Engin bey, Orhan Gencebay ve Muazzez Abacı oldu. Ortak bir kararla dans hayatına nokta kondu. Buna en çok annesi Emine Gülsezer hanım sevindi.

Bu arada babasının çevresindeki birçok ustadan basta Mustafa Erses, Baki Duyarlar, Mustafa Taşpınarlı, Halil Karaduman ve Ergin Kızılay' dan TSM eğitimi aldı. Sibel Can, 1995 yılında Raks Müzik'e transfer oldu. Büyük bir yükselişe geçen sanatçı, 1995 yılında yayınlanan "Şarkılarda Senden Yana" albümünde tarzını biraz değiştirdi. Albümdeki "Deli Yüreğim", "Dedikodu" gibi parçalar Can'ın eski albümlerine nazaran daha çok ses getirdi. 1997 yılında ise, Serdar Ortaç'ın bestelediği "Padişah"lı albüm yayınlandı. "Padişah"la birlikte Sibel Can, Türkiye'nin en çok konuştuğu isim haline geldi.

Sibel Can, albüm çalışmalarının yanında birçok dizide ve filmde de yer aldı. "Kaldırım Çiçeği", "Gülüm", "Bize Ne Oldu" ve "Berivan" gibi dizilerde kamera karşısına geçti. 2001 yılından beri Emre Plak ile çalışan sanatçı 2007 yılında "Akşam Sefası" adlı albümünü çıkardı. Bu albümdeki Çakmak Çakmak isimli parçayla büyük başarı yakaladı.

1999'da Hakan Ural'dan ayrılan Sibel Can ,2000'de Sulhi Aksüt'le evlenmiş ve bu evlilikten de Emir adında bir evlat sahibi olmuştur. İlk albümünü 1987'de çıkartan şarkıcı 2014 yılına kadar 20 tane albüm çıkartmıştır.

SİBEL CAN'IN ALBÜMLERİ

1. Albüm Günah Bize (1987)

2. Albüm Bulursun Beni (1988)

3. Albüm Rüyalarda Buluşuruz (1989)

4. Albüm Hasretim (1990)

5. Albüm Bir Güneş Batışında (1991)

6. Albüm Seni Sevmek (1992)

7. Albüm Hayat Devam Ediyor (1993)

8. Albüm Hatırasıdır (1994)

9. Albüm Şarkılarda Senden Yana (1995)

10. Albüm Bu Devirde (1997)

11. Albüm Daha Yolun Başındayım (1999)

12. Albüm İşte Sibel Can (2000)

13. Albüm Canım Benım (2001)

14. Albüm Sen Benimsin (2003)

15. Albüm Özledinmi? (2005)

16. Albüm Akşam Sefası (2007)

17. Albüm Benim Adım Aşk (2009)

18. Albüm Seyyah (2011)

19. Albüm Mesk (2012)

20. Albüm Galata (2014)

SİBEL CAN'IN SİNEMA FİLMLERİ

2002 Papatya ile Karabiber

SİBEL CAN'IN DİZİLERİ

1996 Kaldırım Çiçeği

1997 Gülüm

1998 Sibel

1999 Bize Ne Oldu

2002 Berivan

2005 Saklambaç

2006 Ah İstanbul