Sibel Can photoshhop'u abarttı! Takipçileri: "Kızının yaşına inmişsin" dedi

Sibel Can 2 yıl aradan sonra yeni albümü 'Hayat' ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Sibel Can yeni albüm çekimlerinden sonra magazin gündeminde yerini aldı. Albümü için çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşan güzel şarkıcıya Photoshop'u fazla kaçırmış yorumları yapıldı.

Yeni albümü 'Hayat', Sony Müzik Türkiye etiketiyle 14 Ağustos'ta müzik marketlerdeki ve dijital platformlardaki yerini alacak olan sanatçı, albüm kapağı için objektif karşısına geçti.

50 yaşına giren güzel şarkıcı Sibel Can fazla Photoshop kullandığı için eleştirildi.

"KIZININ YAŞINA İNMİŞSİN"

Hayranlarının bir kısmı geçtiğimiz günlerde 50 yaşına giren sanatçıyı fazla Photoshop kullandığı için eleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Kızının yaşına inmişsin" gibi yorumlar yaptı.

Eleştirilerin yanı sıra Can'a fit görüntüsü ile ilgili de olumlu yorumlar geldi.