Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Peki Sibel Can ve Emir Sarıgül sevgili mi? | Emir Sarıgül Sibel Can yaş farkı | Emir Sarıgül kimdir? İşte ayrıntılar... SİBEL CAN VE EMİR SARIGÜL SEVGİLİ Mİ? Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün aşk yaşadığı iddia edilmişti. TV 100 çiftin aşkını belgeleyen fotoğrafa ulaştı. Söz konusu fotoğrafla Emir Sarıgül ile ünlü şarkıcı Sibel Can'ın birlikte tatil yaptığını gözler önüne serildi. Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün birlikte olduğu öne sürülmüştü. Sarıgül eşinden ayrıldıktan sonra ünlü sunucu Buket Aydın'la birlikte olduğu ve çiftin ayrıldığı biliniyordu. Kapanma günlerinde Buket Aydın soluğu Bodrum'da alırken Emir Sarıgül Marmaris'in yolunu tuttu. Emir Sarıgül tekne yaparken yanında 6 yıldır birlikte aşk yaşadığı öne sürülen ünlü şarkıcı Sibel Can vardı. 50 yaşındaki Sibel can daha önce çıkan aşk iddialarını yalanlamış böyle bir ilişkisi olmadığını savunmuştu. İddialar üzerine açıklama yapan Emir Sarıgül "Basında yer alan haberlere sadece gülüyorum. Beni yıpratmak için bilinçli çıkartılan haberler, evet ben teknede tatildeyim. Ama dost meclisindeyim. Çıkan haberleri Allah'a havale ediyorum" dedi. Ancak 6 yıllık aşkı gösteren fotoğraflara tv100 ulaştı. Fotoğraf Emir Sarıgül ve Sibel Can'ın birlikte tatil yaptıklarını gözler önüne serdi. EMİR SARIGÜL SİBEL CAN YAŞ FARKI Emir Sarıgül 1981 yılında dünyaya geldi. Sibel Can 1 Ağustos 1970 doğumlu. Emir Sarıgül ile Sibel Can arasında tam 9 yaş fark var. EMİR SARIGÜL KİMDİR? Abdurrahman Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül'ün ilk eşi Hülya Köksaloğlu'ndan olma oğludur. Emir'e hamile olan annesine kanser teşhisi konmuş, anne buna rağmen doğumda ısrarcı olmuştur. 1981 yılında İstanbul'da doğan Emir Sarıgül 1985 yılında, henüz 3,5 – 4 yaşlarındayken kanser hastası olan annesini kaybetmiştir. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Emir Sarıgül, Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi'nde mezun olmuştur. Ardından Yeditepe Üniversitesi'ni kazanmıştır. Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü tamamlamasının ardından master eğitimi almak üzere İngiltere'ye gitmiştir. Londra'daki American Intercontinental University'de aldığı yabancı dil eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve iş hayatına atılmıştır. Özellikle inşaat sektöründe başarılı işler yapan Emir Sarıgül, bu alanda kendinden sıkça söz ettirmiştir. Halen inşaat sektöründe faaliyet gösteren Maritza Şirketler Grubu’nun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Berkem Temizel Gece Editörü mustafa sarıgülSibel Cansevgiliaşkyaş farkıKimdir