Sibel Can ve Emir Sarıgül'ü o paylaşım ele verdi! Yine yakalandılar! Emir Sarıgül'ün Buket Aydın'la ilgili açıklaması dikkat çekti

Evlenecekleri beklenirken ayrılık haberi gelen Buket Aydın ve Emir Sarıgül ilişkisinde sular bir türlü durulmuyor. Son olarak Sibel Can'la birlikte fotoğraflanan Emir Sarıgül hakkında Buket Aydın geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve "O konu kapandı" demişti

"MAGAZİN KONUŞMAYALIM"

Öncek gün arkadaşları ile Bebek'te yemek yiyen Emir Sarıgül ise Buket Aydın hakkında soru yöneltilmesi üzerine basın mensuplarına, “Arkadaşlar ben 2 kız çocuk babasıyım. Magazin konuşmayalım. Sizleri çok seviyorum. Allah’a emanet olun” şeklinde cevap verdi.

AŞKLARINI SAKLAMIYORLAR

Son olarak birlikte görüntülenen ancak herhangi bir açıklamada bulunmayan Sibel Can ve Emir Sarıgül ikilisinden bu kez yeni bir hamle geldi.

Instagram hesaplarının hikaye kısmından aynı yerden manzara fotoğrafı paylaşan çift birlikte olduklarını resmen duyurmuş oldu.

