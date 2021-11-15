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  3. Sibel Can ve Emir Sarıgül'ü o paylaşım ele verdi! Yine yakalandılar! Emir Sarıgül'ün Buket Aydın'la ilgili açıklaması dikkat çekti

Sibel Can ve Emir Sarıgül'ü o paylaşım ele verdi! Yine yakalandılar! Emir Sarıgül'ün Buket Aydın'la ilgili açıklaması dikkat çekti

Buket Aydın'la evlenmeleri beklenirken ayrılık haberleri gelen Emir Sarıgül, Sibel Can'la aynı yerden fotoğraf paylaştı. Buket Aydın'la ilgili gelen sorular hakkında açıklama yapan Sarıgül'ün "Arkadaşlar ben 2 kız çocuk babasıyım. Magazin konuşmayalım." demesi dikkat çekti.

Sibel Can ve Emir Sarıgül'ü o paylaşım ele verdi! Yine yakalandılar! Emir Sarıgül'ün Buket Aydın'la ilgili açıklaması dikkat çekti

Evlenecekleri beklenirken ayrılık haberi gelen Buket Aydın ve Emir Sarıgül ilişkisinde sular bir türlü durulmuyor. Son olarak Sibel Can'la birlikte fotoğraflanan Emir Sarıgül hakkında Buket Aydın geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve "O konu kapandı" demişti

Sibel Can ve Emir Sarıgül'ü o paylaşım ele verdi! Yine yakalandılar! Emir Sarıgül'ün Buket Aydın'la ilgili açıklaması dikkat çekti

"MAGAZİN KONUŞMAYALIM"

Öncek gün arkadaşları ile Bebek'te yemek yiyen Emir Sarıgül ise Buket Aydın hakkında soru yöneltilmesi üzerine basın mensuplarına,  “Arkadaşlar ben 2 kız çocuk babasıyım. Magazin konuşmayalım. Sizleri çok seviyorum. Allah’a emanet olun” şeklinde cevap verdi.

Sibel Can ve Emir Sarıgül'ü o paylaşım ele verdi! Yine yakalandılar! Emir Sarıgül'ün Buket Aydın'la ilgili açıklaması dikkat çekti

AŞKLARINI SAKLAMIYORLAR

Son olarak birlikte görüntülenen ancak herhangi bir açıklamada bulunmayan Sibel Can ve Emir Sarıgül ikilisinden bu kez yeni bir hamle geldi.

Sibel Can ve Emir Sarıgül'ü o paylaşım ele verdi! Yine yakalandılar! Emir Sarıgül'ün Buket Aydın'la ilgili açıklaması dikkat çekti

Instagram hesaplarının hikaye kısmından aynı yerden manzara fotoğrafı paylaşan çift birlikte olduklarını resmen duyurmuş oldu.
Sibel Can ve Emir Sarıgül'ü o paylaşım ele verdi! Yine yakalandılar! Emir Sarıgül'ün Buket Aydın'la ilgili açıklaması dikkat çekti

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