Sibel Can'dan Emir Sarıgül açıklaması! Aşk iddialarına son noktayı koydu

Şu sıralar Buket Aydın ile beraber olan,Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül bir dönem Sibel Can ile anılmış hatta ikilinin birlikte Fransız Alpleri'nde kayak tatil yaptığı ileri sürülmüştü. O iddialara Sibel Can'dan açıklama geldi.

Sarıgül'ün 7 yıllık eşinden boşandıktan hemen sonra Sibel Can ile nikah masasına oturacakları dedikodusu yayılmışken, Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın aşkı fotoğraflarla ispatlandı.

"SON DERECE YANLIŞ"

Dün Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Sibel Can, geçtiğimiz yıl hakkında çıkan aşk iddiaları için "Böyle bir durum söz konusu değil. Mustafa Sarıgül çok sevdiğim ve değerli bir insan. Bu iddiaya cevap vermek bile son derece yanlış" dedi.