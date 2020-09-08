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Sibel Can'dan konuşma yasağı!

Sibel Can, hakkında hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulundukları gerekçesiyle Uçankuş TV’de yayınlanan ‘Hayatın İçinden’ programının sunucuları Erol Köse, İlker Koç ve Esra Aydoğdu’ya dava açtı.

Sibel Can'dan konuşma yasağı!

Ünlü şarkıcı Sibel Can, Uçankuş TV’de yayınlanan ‘Hayatın İçinden’ programının sunucuları Erol Köse, İlker Koç ve Esra Aydoğdu’ya dava açtı.

Sibel Can'dan konuşma yasağı!

Bakırköy 1. Aile Mahkemesi, sanatçının kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle sunuculara konuşma yasağı getirdi. İki aylık tedbir kararı doğrultusunda Can’ı iletişim araçlarıyla rahatsız etmemeleri, kötü söz ve davranışlarda bulunmamalarına karar verildi. Karara aykırı davranmaları halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis cezası uygulanacak.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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