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  3. Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Serhan Adalı ile kameralara yakalandı!

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Serhan Adalı ile kameralara yakalandı!

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural bir dönem Öykü Çelik ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Serdal Adalı'nın küçük oğlu Serhan Adalı görüntülendi.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, Serhan Adalı ile kameralara yakalandı!

Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden olan kızı Melisa Ural, önceki akşam Serhan Adalı’yla Etiler’de bir mekanda görüntülendi.

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Bir dönem oyuncu  Öykü Çelik ile yaşadığı aşkla adını duyuran Serdal Adalı'nın küçük oğlu Serhan Adalı, önceki akşam Etiler'de Melisa Ural ile birlikte kameralara yakalandı.

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Kendisine ait olan lüks cipin içinde görüntülenen ikili flaşlar bir anda patlayınca panikletti. Serhan Adalı görüntü alınmasını engellemek için gaza basarak hızla uzaklaştı.

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Kameraları fark eden Melisa Ural arka koltuğa geçerken diğer kadın arkadaşı da başını öne eğerek, kendini gizledi. 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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