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  3. Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural fena yakalandı! Eğlence sonrası 2 kadınla otele gitti!

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural fena yakalandı! Eğlence sonrası 2 kadınla otele gitti!

Ünlü şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Enginan Ural, Emirgan'da bulunan bir mekanda eğlenmesinin ardından Taksim’de bulunan bir otele iki kadınla giriş yaparken yakalandı.

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural fena yakalandı! Eğlence sonrası 2 kadınla otele gitti!

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden olan 29 yaşındaki Engincan Ural gecelere aktı. Emirgan'da bulunan bir mekanda iki kadınla eğlenen Ural, mekan çıkışı Taksim'de bulunan bir otele iki kadınla birlikte giriş yaparken görüntülendi.

Görüntülenmemek için otele mal kabul kapısından giriş yapan Engincan Ural, kameraları fark edince panik oldu. Ural, yanındaki kadınları arabaya saklamaya çalışsa da başarılı olamadı.

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural fena yakalandı! Eğlence sonrası 2 kadınla otele gitti!

"OLAY ÇIKARTIRIM"

Ural'ın yanındaki kadınlardan biri bağırarak, "Mekan çıkışı çok içtik, sarhoş olduğu için arkadaşımızı evine bırakalım dedik. Olay bundan ibarettir aksi bir şey yazarsanız büyük olay çıkartırım!” şeklinde konuşarak gazetecileri tehdit etti.

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural fena yakalandı! Eğlence sonrası 2 kadınla otele gitti!

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