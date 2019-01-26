Şarkıcı Sİbel Turnagöl Sarıyer'deki evinde çalıştırmakta olduğu hizmetçisinden darp ve hırsızlık iddialarıyla şikayetçi oldu. Turnagöl şüphelendiği hizmetçisinni çantasından eşinin gömleği ve kendisinin makyaj malzemelerini bulduğunu belirtti.

ÇANTASINI ARADI



8 Mayıs günü A.T.'nin evden kaçarak çıktığını fark eden oyuncu, onun çantasını kontrol etmek istedi. İddiaya göre A.T'nin çantasından, Turnagöl'e ait eşyalar çıktı.

DARP İDDİASI

Olayların ardından hizmetlisiyle tartışmaya başlayan oyuncu hizmetlisi taradından darp da edildiğini iddia etti. Turnagöl, karakola giderek ifade verdi ve çalışanı A.T.'den şikayetçi oldu. İfadesine başvurulan hizmetli A.T., asıl mağdurun kendisi olduğunu ileri sürdü ve "Darp iddiaları asılsızdır" diyerek, kendisini savundu.

Savcılık, yürütülen soruşturma sonunda A.T. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açtı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

SİBEL TURNAGÖL KİMDİR?

16 yaşında mankenliğe başlayan Sibel Turnagöl hemen ardından mankenler kraliçesi seçilmiştir. Öncelikle küçük reklam filmlerinde kendini gösteren Turnagöl, ilk oyunculuk deneyimini ise Sen Türkülerini Söyle filminde Kadir İnanır'la birlikte gösterdi. Zaman içinde bir çok dizi ve sinema projesinde rol aldı. Yanı sıra program sunuculuğu ve şarkıcılıkta yaptı. Can bu adlı albümünde birçok sanatçının şarkısını derlemiştir. 92 yılında Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık ile evlendi. 97 de eşinden boşanan Sibel Turnagöl bu evliliğinden Sadri adında bir erkek çocuğa sahiptir. Ardından 2. eşi işadamı Mehmet Çelik'le 2012 yılında 2. evliliğini yaptı.

Sibel Turnagöl'ün Oynadığı Filmler: Asla Unutma, Komik – i Şehir, Camdan Pabuçlar, Günah, Muhteris Ruhlar, Şu Bizim Ev Var ya, Abuzer Kadayıf, Kanayan Yara, Üç kişilik Dünya, Telaş, Kanayan Bosna, Senin İçin Bir kadeh, Bir Yanımız Bahar Bahçe, Yasemin, Sır, Adem ile Havva gibileridir.

SİBEL TURNAGÖL KİMİNLE EVLİ?

92 yılında Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık ile evlendi. 97 de eşinden boşanan Sibel Turnagöl bu evliliğinden Sadri adında bir erkek çocuğa sahiptir. Ardından 2. eşi işadamı Mehmet Çelik'le 2012 yılında 2. evliliğini yaptı.

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık, 5 Haziran 1960 tarihinde İstanbul‘da Nişantaşı’nda doğmuştur. Sinema oyuncusu Sadri Alışık ve Çolpan İlhan‘ın oğludur. Yazar Attila İlhan dayısıdır.

Bir süre “Anadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü” futbol takımında oynamıştır. 1995 yılında Yönetmen Ünal Küpeli‘nin yönettiği “Fırtınalar” dizisiyle oyunculuğa başladı.

Askerliğini Gölcük’de bahriyeli olarak yaptı.

Tiyatro sahnesine ise ilk olarak Tiyatro Kedi’de Hakan Altıner’in yöne adlı oyunla adımını attı.

2000 yılında İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay‘ın yaptığı “Dansöz” filmi ile yaşadı.

2005 yılından beri annesi Çolpan İlhan ile birlikte kurduğu Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitmenlik yapmaktadır.

13 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul Gösteri Merkezinde düzenlenen 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri’nin sunuculuğunu Berna Laçin ile beraber yaptı.

Kerem Alışık oyunculuğun yanı sıra şiir yazmaktadır. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve basılmış üç şiir albümü bulunmaktadır.

Kerem Alışık, 1992 yılında Sibel Turnagöl‘le evlendi. 1997 yılında boşandı. “Sadri” adında bir oğlu var.

Kerem Alışık, 2010 yılından beri oyuncu Songül Öden ile birliktedir.

SİBEL TURNAGÖL GENÇLİĞİ