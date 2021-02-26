Benim Adım Melek dizisinde Halil karakteri can veren Kutsi sevgilisi Sibel Ülker ile nişanlanacağı haberi gündeme geldi. Sibel Ülker Kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Hangi dizi ve film projelerinde yer aldı? Sizin için araştırdık.

SİBEL ÜLKER KİMDİR?

Sibel Ülker Benim Adım Melek dizisindeki Seyit karakterine hayat veren Poyraz Ar'ın annesidir. İstanbul doğumlu Sibel Ülker 39 yaşındadır. Henüz Sibel Er hakkında internette, Benim Adım Melek dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz'ın annesi ve Kutsi'nin evleneceği kadın olması dışında kişisel olarak fazla bilgi yer almıyor.

HANGİ DİZİ VE FİLM PROJELERİNDE YER ALDI?

Sibel Ülker, Benim Adım Melek dizisinde oynamıştır.