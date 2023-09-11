’Siber güvenlik’ dersi de verilecek meslek lisesi Samsun’da eğitime başladı

Türkiye'de siber güvenlik, savunma elektronik sistemleri, motorlu araçlar teknolojileri, elektrikli araçlar dalı gibi bölümlerin bulunduğu ender liselerden biri olan OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi düzenlenen törenle açıldı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile mesleki ve teknik eğitim iş birliği çerçevesinde temelleri atılan OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Atakum Körfez Mahallesi 5084. Sokak'ta açıldı. İlk senesinde 120 öğrencinin eğitim alacağı okulda bilişim teknolojileri, yazılım geliştirme, siber güvenlik, elektrik-elektronik teknolojileri, savunma elektrik sistemleri, motorlu araçlar teknolojileri, elektrikli araçlar dalı olmak üzere 4 bölüm ve 4 dalda eğitim verilecek.

Türkiye Yüzyılı çerçevesinde çağın gereksinimlerini giderecek derslerin ağırlıklı olduğu okulun açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonrasında Atakum Halk Eğitim Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi gösteri yaptı. Program, protokol konuşmaları ile devam etti.

Karagöz: "Okulda öğrenciyi çok yönlü geliştiren ve hayata hazırlamayı sağlayan ders çeşitliliği imkanı sunuldu"

Öğrencileri tam donanımlı bireyler haline getirecek eğitimlerin verildiğine değinen Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, "Günümüzde 21. yüzyılın Türkiye Yüzyılı olması için devletimizin her alanda yerli ve milli atılımları kendisini göstermektedir. Eğitim alanında da ülkemiz çok büyük projeler hayata geçirmiştir. Gençlerin gelecek planlamalarını daha bilinçli yapmalarını, eğitime erişimde sorun yaşamaları sağlamak amacıyla yatırımlar milletin hizmetine sunuldu. Bugün 54 okulda, 23 binin üzerinde meslek lisesi öğrencisi bulunan Samsun'da OMÜ iş birliğinde eğitime başlayan OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de bu eğitim yatırımlarını daha da güçlendiriyoruz. Öğrencilerimizin beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde; milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerleri benimsemiş bireyler olarak yetiştirilmesi, akademik ve mesleki yönden bilgi ve istidatlarına göre öğrenim görmelerinin temin edilmesi bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Meslek liselerinde ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre eğitim alabilecekleri ders seçenekleri oluşturulmuştur. İklim değişikliği, çevre bilinci, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, düşünce becerisi, Türk toplumunda aile kurumu ile meslek liselerinde Ahilik kültürü ve girişimcilik, fütüvvet gibi pek çok alanda vizyon kazandırmayı, benliklerini, kimliklerini, milli ve manevi değerlerle güçlendirmeyi, karakter gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen, öğrenciyi çok yönlü geliştiren ve hayata hazırlamayı sağlayan ders çeşitliliği imkanı sunulmuştur" dedi.

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Ağar: "Okulda çağın gereklerine uygun bölümler analiz edilerek açıldı"

İçinde bulunulan çağın gereksinimlerine yönelik bölümlerde ders verileceğinin altını çizen Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "Okulumuz OMÜ iş birliği içerisinde uzun dönem içerisinde planlanmış ve tüm öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çağın gereklerine uygun bölümlerin analiz edilerek açıldığı aslında Samsunumuzun bölgeye hitap edecek özel bir okulu niteliğinde. Bu çerçevede öğrencilerimiz hem akademik yönü olan hem de mesleki bilgi ve beceri noktasında istekli, kabiliyetli öğrencilerin olduğu bir okul durumunda eğitim-öğretimimize başlıyoruz. Bu doğrultuda üniversitemizin akademik kadrosu, yönetici kadrosu, teknik atölyeleri ve tüm donanım imkanlarıyla güzel bir işbirliği içerisinde eğitimimizi sürdüreceğiz. Okulumuzun açılışının başta Samsun olmak üzere, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından okulun açılışı Samsun Valisi Orhan Tavlı öncülüğünde yapılırken, protokol üyeleri ve veliler derslikleri gezerek, okulu incelediler. Açılışa ayrıca Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik ve protokol üyeleri ile veliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)