Siber Güvenlik Kümelenmesinden ücretsiz siber güvenlik hizmeti

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, sağlık sektörü ve uzaktan çalışanların ihtiyaç duyacağı siber güvenlik önlemlerine yönelik olarak, ürün, hizmet ve eğitimlerle ilgili kampanyalar başlattı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen "Korona virüs" (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında birçok kamu kurumu ve özel firmanın evden veya uzaktan çalışmaya geçmesi, güvenli erişimin sağlanması ve kritik verilerin korunması gerekliliğinden dolayı siber güvenlik önlemlerini de beraberinde getiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, sağlık sektörü ve uzaktan çalışanların ihtiyaç duyacağı siber güvenlik önlemlerine yönelik ürün, hizmet ve eğitimlerle ilgili kampanyalar başlattı. Kümelenme üyesi firmalar, işlerin aksamadan güvenli bir şekilde devam ettirilmesini sağlamak amacıyla yerli ve milli imkânlar ile ürettikleri siber güvenlik ürünlerini, vermiş oldukları hizmet ve eğitimleri ücretsiz paylaşıyor. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu günlerde Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve üye firmaları da bu kampanyalar ile sağlık sektörü ve evden çalışan tüm kurum ve kuruluşlara destek oluyor. Kampanyalara ait duyurulara, kümelenmenin web sitesi "www.siberkume.org.tr" ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Evden çalışırken güvenli erişim ve kritik verilerin korunmasına dikkat edilmesi de önemli bir husus. Ayrıca sağlık sektörümüzün de bu süreçte en sorunsuz şekilde hizmet vermesi gerekiyor. Bu ihtiyaca dönük olarak ürün, hizmet ve eğitimlerini ücretsiz olarak sunarak sağlık sektörü ve evden çalışanlara destek olan Siber Güvenlik Kümelenmesi firmalarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA