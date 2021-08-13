Siber Suçlular Bitcoin ve DarkWeb kullanarak kara para aklıyor!

İnternet aleminde yetkililer ve siber suçlular arasındaki mücadele bitmek bilmiyor.

Anonim olsalar da kripto para birimleri, yetkililer tarafından kripto para birimleriyle işlem gerçekleştiren blokzincirler (blockchain) üzerinden yeni yöntemler kullanarak son iki yılda onlarca siber suçluyu yakalandı.

Bitcoin araştırmacılarının bulduğu ve darkweb üzerinden ulaşılan bir internet sitesiyle siber suçlu kişiler, yakalanmamak için kripto paraların "temiz" olup olmadığını kontrol edip kara para aklayabiliyorlar.

Analiz şirketi Elliptic'in kurucusu Dr. Tom Robinson siteyi keşfettikten sonra "Suçluların blokzincir analistlerine karşı koymaya başladığını görüyoruz, bu site de bu açıdan bir ilk" şeklinde konuştu.

3 DOLARA TARAMA

Antianalysis adındaki bu yöntemle suçluların sadece 3 dolar vererek Bitcoin cüzdanlarını taratabileceklerini söyleyen Dr. Robinson, yetkilileri alarma geçirecek suç teşkil eden bir davranışın tespit edilmemesini sağlayabildiklerini de söyledi.

Dr. Robinson Siber suçluların yakalanmaktan çok korktuğunu ve bu sebeple sitenin siber suç ağlarının ne kadar geliştiğini gösterdiğini belirtti.

Siber suçlular için "işe yarar bir teknik" olduğunu belirten Robinson, site üzerinden kullanıcıların varlıkları "temizlenene kadar yeniden para aklayabildiklerini" böylece herhangi bir suçla alakalı gözükmeden paralarını temize çıkarmayı başarabildiklerini söylüyor.



Bu yeni internet sitelerinin kaygı verici olsa da, yapılan testlerde sitenin şu anda çok da verimli çalışmadığı keşfedildiğini belirten Robinson, "Doğrusu şu an bu sistem siber suç teşkil eden siteler ile bağlantı kurma konusunda çok da iyi değil" diyerek, zaman içinde gelişerek bu suç ağının kuşkusu gelecekte siber suçlular için önemli bir araç olacağını vurguladı.

KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELE EDİLİYOR

Çin, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde daha yoğun olmak üzere pek çok ülkede yetkililer, giderek yaygınlaşan kripto para cinsinden kara para aklama ile mücadele ediyor.

Kripto para takibi için kurulan mekanizmalar sayesinde geçmişte büyük siber suçlar tespit edilebildi.



Tarihin en büyük sosyal medya hesaplarınıhackleme olayının arkasındaki isim ABD'li 17 yaşındaki genç Graham Ivan Clark, hackleme olaylarınla tarihin en ünlü isimlerinden biri oldu.

Clark, Kim Kardashian, Elon Musk, Bill Gates ve Joe Biden'ın içinde bulunduğu bir çok tanınmış kişinin Twitter hesaplarını ele geçirmeyi başarmıştı. Clark ve hacker arkadaşları, hesapları hackledikten sonra hesaplardan tweet atarak sahte bir bağış kampanyası düzenleyip insanlardan kripto para toplamaya çalışmıştı.

BİRKAÇ SAATTE 100 BİN DOLAR

Düzenlediği sahte kampanyayla sadece birkaç saat içinde 100 bin dolardan fazla para kazanan Clark, izini kaybettirmek için varlıklarının yetini sürekli değiştirmeye başlamıştı.



Clark'ın bu taktiği işe yaramadı ve ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Bitcoin ödemelerini analiz eden uzmanlar Clark ve diğer hackerların izini sürmeyi başardı.

Şuan 18 yaşında olan Clark, Üç yıl hapis cezası aldı ve Florida'daki bir hapishanede bulunuyor.

Öte yandan Monero, DOT XLM ve XRP gibi altcoinler çok daha anonim kripto paraların kullanımı giderek artıyor ve bu akım yetkilileri endişelendirmeye başladı.

Bazı hackerlar, bu tarz coinler kullanmaları durumunda indirim yapacaklarını söyleyerek bazı kullanıcılardan bu para birimleri ile ödeme yapmalarını istiyorlar.



Kripto analiz şirketi Chainalysis'in direktörü Kim Grauer, bu paraların Bitcoin ve diğer kripto paralar ile aynı "likiditeye" sahip olmadığına dikkat çekerek "Kripto para ancak mal ve hizmet alıp satabiliyorsan ya da varlıklarını nakit paraya çevirebiliyorsan işe yarar bir şeydir" dedi.