Sibonginhlanhla Mthethwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sibonginhlanhla Mthethwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sibonginhlanhla Mthethwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sibonginhlanhla Mthethwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sibonginhlanhla Mthethwa 20 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sibonginhlanhla Mthethwa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına - tarihinde katılmıştır. Sibonginhlanhla Mthethwa'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sibonginhlanhla Mthethwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sibonginhlanhla Mthethwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sibonginhlanhla Mthethwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sibonginhlanhla Mthethwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sibonginhlanhla Mthethwa şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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