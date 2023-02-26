Sibongiseni Mthethwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sibongiseni Mthethwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sibongiseni Mthethwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sibongiseni Mthethwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sibongiseni Mthethwa 20 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sibongiseni Mthethwa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sibongiseni Mthethwa'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sibongiseni Mthethwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sibongiseni Mthethwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sibongiseni Mthethwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sibongiseni Mthethwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Royal Eagles

21 Ekim 2020 yılında Black Leopards

31 Ocak 2022 yılında Stellenbosch FC

Sibongiseni Mthethwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sibongiseni Mthethwa şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Sibongiseni Mthethwa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 18 numaralı formasıyla 27 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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