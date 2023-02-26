Siboniso Conco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siboniso Conco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siboniso Conco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siboniso Conco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siboniso Conco 2 Mart 1996 tarihinde Empangeni, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siboniso Conco Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Siboniso Conco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Siboniso Conco'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Siboniso Conco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siboniso Conco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Siboniso Conco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siboniso Conco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2016 yılında Golden Arrows

1 Temmuz 2017 yılında GA Reserves

1 Temmuz 2018 yılında Golden Arrows

1 Temmuz 2022 yılında Maritzburg Utd.

Siboniso Conco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siboniso Conco şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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