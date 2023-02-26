Sibusiso Khumalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sibusiso Khumalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sibusiso Khumalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sibusiso Khumalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sibusiso Khumalo 8 Mart 1991 tarihinde Katlehong, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sibusiso Khumalo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DDSMA yapmaktadır. Sibusiso Khumalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sibusiso Khumalo'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sibusiso Khumalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sibusiso Khumalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sibusiso Khumalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sibusiso Khumalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında M. Swallows

4 Eylül 2013 yılında Sundowns

7 Temmuz 2014 yılında Maritzburg Utd.

30 Haziran 2015 yılında Sundowns

29 Ocak 2016 yılında Jomo Cosmos

30 Haziran 2016 yılında Sundowns

31 Ağustos 2018 yılında Bidvest Wits FC

30 Haziran 2019 yılında Sundowns

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

22 Kasım 2020 yılında Futuro Kings FC

8 Temmuz 2021 yılında Marumo

Sibusiso Khumalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sibusiso Khumalo şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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