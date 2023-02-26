Sibusiso Mabiliso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sibusiso Mabiliso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sibusiso Mabiliso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sibusiso Mabiliso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sibusiso Mabiliso 14 Nisan 1999 tarihinde Ledig, Northwest şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Sibusiso Gideon Mabiliso şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sibusiso Mabiliso Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luso Africa Player Management yapmaktadır. Sibusiso Mabiliso, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AmaZulu FC futbol takımında oynamaktadır. AmaZulu FC takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sibusiso Mabiliso'nin AmaZulu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sibusiso Mabiliso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sibusiso Mabiliso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 825 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sibusiso Mabiliso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sibusiso Mabiliso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında AmaZulu FC

9 Temmuz 2021 yılında Kaizer Chiefs

25 Ağustos 2022 yılında AmaZulu FC

Sibusiso Mabiliso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sibusiso Mabiliso şuan AmaZulu FC takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Sibusiso Mabiliso Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 14 numaralı formasıyla 10 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika Olimpiyat takımında 14 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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