Sibusiso Mthethwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sibusiso Mthethwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sibusiso Mthethwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sibusiso Mthethwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sibusiso Mthethwa 26 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sibusiso Mthethwa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sibusiso Mthethwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Richards Bay FC futbol takımında oynamaktadır. Richards Bay FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sibusiso Mthethwa'nin Richards Bay FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sibusiso Mthethwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sibusiso Mthethwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sibusiso Mthethwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sibusiso Mthethwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FS Stars

16 Temmuz 2015 yılında U. Pretoria

5 Temmuz 2017 yılında Platinum Stars

17 Ağustos 2018 yılında Stellenbosch FC

1 Temmuz 2022 yılında Richards Bay

Sibusiso Mthethwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sibusiso Mthethwa şuan Richards Bay FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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