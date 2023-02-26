Sibusiso Nkosi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sibusiso Nkosi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sibusiso Nkosi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sibusiso Nkosi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sibusiso Nkosi 11 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sibusiso Nkosi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sibusiso Nkosi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sibusiso Nkosi'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sibusiso Nkosi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sibusiso Nkosi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sibusiso Nkosi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sibusiso Nkosi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2021 yılında Marumo

Sibusiso Nkosi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sibusiso Nkosi şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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