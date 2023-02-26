Sibusiso Sibeko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sibusiso Sibeko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sibusiso Sibeko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sibusiso Sibeko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sibusiso Sibeko 24 Mart 1995 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Sibusiso Blessing Sibeko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sibusiso Sibeko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sibusiso Sibeko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Sibusiso Sibeko'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sibusiso Sibeko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sibusiso Sibeko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sibusiso Sibeko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sibusiso Sibeko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Golden Arrows

6 Kasım 2020 yılında Polokwane City

31 Ağustos 2021 yılında Marumo

Sibusiso Sibeko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sibusiso Sibeko şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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