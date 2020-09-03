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  3. Sıcağın ortasında araçta bırakılan çocuk için vatandaşlar seferber oldu

Sıcağın ortasında araçta bırakılan çocuk için vatandaşlar seferber oldu

Niğde'de anne ve babasının sıcak havada arabada bırakıp hastaneye gittiği 1 buçuk yaşındaki küçük çocuğun imdadına çevredekiler koştu. Arabada kilitli bırakılan çocuğu vatandaşlar camı zorlayarak çıkardı.

Sıcağın ortasında araçta bırakılan çocuk için vatandaşlar seferber oldu

Niğde'de ailesinin arabada bırakarak hastaneye gittiği 1,5 yaşındaki çocuğu vatandaşlar kurtardı.

Olay, Merkez Aşağı Kayabaşı Mahallesi Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi karşısında meydana geldi. Ailesi 1,5 yaşındaki çocukları Faruk A.'yı arabada bırakarak hastaneye gitti. Çevredeki vatandaşın araç içerisinde ağlayan çocuk sesini duyması üzerine yetkililere haber verildi. Yaklaşık 30 dakika araçta kalan çocuk, çevredeki vatandaşların aracın camını zorlayarak açması sonucu kurtarıldı. Açılan camdan dışarı çıkarılan ve sırılsıklam terleyen çocuğa vatandaşlar su verdi, yüzünü yıkadı. Çocuğun yakını ise daha sonra gelerek çocuğu alıp hastaneye gitti.

Çocuğu araçta gören Umut Satı, "Eşimle benim hastanede randevumuz vardı. Geçerken araç içerisinde ağlama sesi duyduk. Polis ekiplerine haber verdik" dedi.



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