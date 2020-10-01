Sıcak çatışmadaki Ermenistan'da sağlık krizi!

Almanya-Azerbaycan Radyoloji ve Nöroradyoloji Derneği Başkanı, Köln Üniversitesi Tıp Bilimleri Doktoru Nuran Abdullayev, "Ermenistan'da az sayıdaki doktor, savaş sırasında onlar için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Resmi istatistikler, Ermenistan'da bin kişiye düşen sağlık personeli ve yatak sayısının Azerbaycan'dakinden kat kat daha düşük olduğunu gösteriyor" dedi.

Azerbaycan, Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için mücadelesini sürdürüyor. Azerbaycan ordusu operasyonlara başarıyla devam ederken, Ermenistan tarafı ise ağır kayıplar veriyor. Ermeni hükümeti yaralı askerlere yönelik bilgi paylaşmazken, birkaç gün önce çok sayıda yaralı asker nedeniyle bazı hastaneler kapatıldı. Ermenistan'ın sağlık merkezlerinin yaralı askerleri ve sivilleri aynı anda kabul edemediği belirtilirken, sağlık sisteminin alarm verdiği ifade ediliyor.

'TIBBİ BAKIM SEVİYESİ SIFIRA YAKLAŞTI'

Almanya-Azerbaycan Radyoloji ve Nöroradyoloji Derneği Başkanı, Köln Üniversitesi Tıp Bilimleri Doktoru Nuran Abdullayev Ermenistan'ın sağlık krizi ile karşı karşı olduğunu herkesin bildiğini belirterek, "Bu birçok resmi istatistikle kanıtlanıyor" ifadelerini kullandı. Resmi istatistiklere dayanarak devam eden çatışmalar kapsamında önemli bir konuya odaklanmak istediğini belirten Abdullayev, Ermenistan'da bin kişiye düşen doktor sayısının Azerbaycan'daki doktor sayısından kat kat daha az olduğunu söyledi.

Doktor Abdullayev, "Ermenistan'daki düşük tıbbi bakım seviyesi göz önüne alındığında oradaki az sayıdaki doktor, savaş sırasında onlar için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Ayrıca resmi istatistikler, Ermenistan'da bin kişiye düşen sağlık personeli ve yatak sayısının Azerbaycan'dakinden kat kat daha düşük olduğunu gösteriyor" dedi.

Ermenistan'ın ameliyat gibi herhangi bir tıbbi hizmeti yerine getirecek kapasite ve şartlara sahip olmadığını ifade eden Abdullayev, "Dolayısıyla bu, Ermenistan'da tıbbi bakım seviyesinin sıfıra yaklaştığının bir göstergesi" diye konuştu.

Abdullayev, "Resmi istatistiklere göre Ermenistan'ın bu savaşı sadece hukuk alanında değil, aynı zamanda ağır ve çok sayıda kayıplarla da askerlere uygun tıbbi bakım sağlayamayarak kaybettiği sonucuna varmak mümkündür" ifadelerini kullandı.