Sıcak Demirci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sıcak Demirci maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sıcak Demirci pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sıcak Demirci nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sıcak Demirci olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sıcak Demirci Maaşı Ne Kadar? 2022 Sıcak Demirci Maaşları

Sıcak Demirci maaşı ortalama olarak aylık 8950_TL'dir. En düşük Sıcak Demirci maaşı 7650_TL, En yüksek ise 10250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sıcak Demirci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.21

Meslek Adı :

Sıcak Demirci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Demir ve çeliklerin, demir dışı metallerin (bakır, alüminyum) yeterli biçimlendirme sıcaklığına kadar Isıtıp(tavlayarak) el aletleri veya is tezgahları yardımı ile bükme, delme, yığma, yayma, dövme ve kalıpta biçimlendirme işlemini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sıcak Demirci; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metali seçmek ve ocakta ısıtarak tavlamak,

b) Örsün üzerine yerleştirmek, çekiçle dövmek, kesmek ve zımparalamak suretiyle biçim vermek,

c) Parçaları yeniden ısıtmak,

d) Katalizör maddeleri koymak ve çekiçleyerek birleştirmek,

e) Son şekli verilen parçaları tekrar ısıtmak,

f) Tavları sertleştirmek için su vermek (suyun içine atarak sertleştirmek), vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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