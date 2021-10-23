Sıcak havaları değerlendirin! 23 Ekim 2021 Cumartesi günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 23 Ekim 2021?
Bugün hava nasıl olacak 23 Ekim 2021? Haberimizde 23 Ekim 2021 Cumartesi günlük hava durumuna yer verdik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Hava sıcaklığında Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...
23 Ekim 2021 Cumartesi günlük hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Kıyı Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki Bugün hava nasıl olacak 23 Ekim 2021? İşte detaylar...
23 EKİM 2021 CUMARTESİ GÜNLÜK HAVA DURUMU | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 23 EKİM 2021?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, °C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, °C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, °C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA °C, °C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 22°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 24°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 20°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 23°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 21°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Az bulutlu
KARS °C, 16°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, kuzeyi zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 2 ila 4; Güney Ege’de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, güneyi kuzeybatıdan yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı ile sabah saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta.