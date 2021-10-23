Sıcak havaları değerlendirin! 23 Ekim 2021 Cumartesi günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 23 Ekim 2021?

23 Ekim 2021 Cumartesi günlük hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Kıyı Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki Bugün hava nasıl olacak 23 Ekim 2021? İşte detaylar...

23 EKİM 2021 CUMARTESİ GÜNLÜK HAVA DURUMU | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 23 EKİM 2021?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, °C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, °C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, °C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, °C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 22°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Az bulutlu

KONYA °C, 22°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 22°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 21°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Az bulutlu

KARS °C, 16°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, kuzeyi zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 2 ila 4; Güney Ege’de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4, güneyi kuzeybatıdan yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı ile sabah saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta.