Sıcak havanın keyfini denize girerek çıkardılar

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 35 dereceyi göstermesi üzerine vatandaşlar kendilerini denize attı.

Zonguldak'ta termometrelerin 35 dereceyi göstermesiyle birlikte bazı vatandaşlar 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kendilerini denize attı. Vatandaşlar sıcak havanın keyfini denizde yüzerek ve güneşlenerek geçirdi. Öte yandan vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü.

Kaynak: İHA