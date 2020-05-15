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Sıcak havanın keyfini denize girerek çıkardılar

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 35 dereceyi göstermesi üzerine vatandaşlar kendilerini denize attı.

Sıcak havanın keyfini denize girerek çıkardılar

Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 35 dereceyi göstermesi üzerine vatandaşlar kendilerini denize attı.

Zonguldak'ta termometrelerin 35 dereceyi göstermesiyle birlikte bazı vatandaşlar 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kendilerini denize attı. Vatandaşlar sıcak havanın keyfini denizde yüzerek ve güneşlenerek geçirdi. Öte yandan vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü.

Sıcak havanın keyfini denize girerek çıkardılar

Sıcak havanın keyfini denize girerek çıkardılar

Kaynak: İHA


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