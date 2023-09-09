Sıcak havayı gören oraya koştu

Zonguldak'ta hava sıcaklığının 24 derecelere yükselmesinin ardından halk kapuz plajına koştu.

Zonguldak'ta 15 Eylül'de sona erecek olan deniz sezonu öncesinde vatandaş halk plajı olan Kapuz plajına akın etti. Vatandaşlar sıcak havayı denize girerek ve güneşlenerek geçirdi. Ancak deniz suyunun soğuk olması ilgiyi azalttı. Hava sıcaklığı ise 24 derecelere kadar yükseldi. Sezonun sonra ermesinin ardından ilginin daha da azalması bekleniyor.

Murat Kılıç, "Hala denize giren var. Deniz sıcaklığı biraz soğuk olsa da insanlar havanın sıcaklığına dayalı denize giriyorlar. Sezonun sonuna yaklaştık artık. Eylül 15'inden sonra sezon artık bitme noktasına gelir. İnsanlar hala geliyor. Bu sezon 100-150 binin üzerinde vatandaşımızı ağırladık. Bu sene gerçekten büyük bir potansiyel vardı. Biz bu kadar beklemiyorduk. Hayati tehlikesi olan vaka alınmadı. Ama çok boğulma tehlikesi oldu. 100'ün üzerine boğulma vakası oldu. Can kaybı olmadı. İnsanların burayı tercih etmesinin sebebi denizimiz temiz, tesisimiz temiz, herhangi sorun yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)