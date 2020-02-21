Sıcak kemoterapiyle sağlığına kavuştu

ANTALYA'da, mide ağrısıyla gittiği hastanede, karnında tümör bulunduğu fark edilen Fatma Büyüksolak (59), ameliyata alındı. Tümör tamamıyla temizlenirken, karın içine sıcak kemoterapi işlemi uygulandı. Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği Eğitim Görevlisi ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. İsmail Gömceli bu yöntemle ilgili, "Damardan yapılan kemoterapiye yeterli yanıt alınamayan ve karın içine yayılmış bazı sindirim sistemi tümörlerinde çok yüz güldürücü sonuçlar alınıyor" dedi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde oturan Fatma Büyüksolak'ın, mide ağrısı şikayetiyle gittiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkiklerde, karnının içinde yaygın tümör tespit edildi. Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği Eğitim Görevlisi ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. İsmail Gömceli'nin, tümörün alınıp temizlenmesi gerektiğini söylemesinin ardından Büyüksolak ameliyata alındı. Tümör temizlenirken aynı anda karın içine HIPEC adı verilen sıcak kemoterapi işlemi uygulandı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Fatma Büyüksolak, servise alındıktan sonra taburcu edildi. Mide ağrısıyla gittiği hastanede karnındaki tümörün fark edildiğini ve kısa sürede ameliyat edilerek sağlığına kavuştuğunu anlatan Büyüksolak, ameliyatın ardından kendini iyi hissettiğini söyledi.

'SICAK KEMOTERAPİ YENİ BİR TEDAVİ SEÇENEĞİ'

Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği Eğitim Görevlisi ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. İsmail Gömceli, yapılan işlemin çok riskli olmadığını söyledi. Karın içinde yaygın tümörü olan hastalarda tüm tümör odakları temizlenirken, ameliyat sırasında verilen sıcak kemoterapinin hastanın iyileşme şansını artırdığını ifade eden Doç. Dr. Gömceli şöyle konuştu:

"Bu uygulamayı yaygın olarak yapmaya çalışıyoruz. Hastamız daha önce bir ameliyat olmuştu ve karın içinde yayılmış tümörü olduğunu tespit ettik. Ameliyatla bütün karın içini temizleyip hiç tümör kalmayacak şekilde cerrahi işlem yaparak aynı zamanda ameliyat sırasında sıcak kemoterapi yapıyoruz. Damardan yapılan kemoterapiye yeterli yanıt alınamayan ve karın içine yayılmış bazı sindirim sistemi tümörlerinde çok yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. 8-9 hastaya bu uygulamayı yaptık. Yaygın sindirim sistemi kanseri olan ve bu tedaviden fayda görebileceğini düşündüğümüz hastalarımızı bu yöntemle tedavi ediyoruz. İnsanımızın ve Antalyalıların bu şekilde dünya standartlarında tedavileri hak ettiğini düşünüyor ve onlara en yeni tedavi yöntemlerini sunmaya çalışıyoruz. Hastamızın şu anda durumu iyi."

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Kaynak: DHA