Sıcak Metal Şekillendirme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sıcak Metal Şekillendirme Ustası maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sıcak Metal Şekillendirme Ustası pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sıcak Metal Şekillendirme Ustası nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sıcak Metal Şekillendirme Ustası olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sıcak Metal Şekillendirme Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Sıcak Metal Şekillendirme Ustası Maaşları

Sıcak Metal Şekillendirme Ustası maaşı ortalama olarak aylık 8550_TL'dir. En düşük Sıcak Metal Şekillendirme Ustası maaşı 7250_TL, En yüksek ise 9850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sıcak Metal Şekillendirme Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.05

Meslek Adı :

Sıcak Metal Şekillendirme Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal malzemeleri teknik resim ve iş emirlerinde belirtilen biçim, ölçü ve özelliklere getirmek için, uygun tavlama ve şekillendirme işlemlerini elle veya dövme araç ve donanımı ile yapan kişidir. Bu işlemler sırasında, verilen iş parçasının gerekli tavlama sıcaklığına kadar ısıtılması, şekillendirme için kullanılacak takım ve makinelerin seçilmesi, makinelerde kalıp bağlama işlemleri için destek verilmesi, parçanın talimatlarda belirtilen ölçülere, kaliteye ve özelliklere uygun olması, malzemelerin ve makinelerin zarar görmemesi, çevreye zarar verilmemesi ve işlemlerin güvenli bir şekilde belirlenen süre içinde gerçekleştiren, el aletleri veya makineler yardımıyla gerekli dövme, bükme, kesme benzeri işlemlerin yapılması ve bu işlemler sonucunda parça ölçülerinin doğru şekilde ölçülmesi ve parçaların uygun biçimde istiflenmesini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sıcak Metal Şekillendirme Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışılan yeri düzenlemek

e) Çalışma alet ve donanımının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak

f) Çalışma donanımının bozulma ve yıpranmaları ile ilgili bilgileri aktarmak

g) Hazırlık işlemlerini gerçekleştirmek

h) Kullanılacak donanımı hazırlamak

i) Ölçme aletlerini kontrol etmek

j) Demirci ocağında tavlama yapmak k) Tavlama fırınında tavlama yapmak

l) Oksi-gaz alevi ile tavlama yapmak

m) Sıcak kesme, yarma, delme, çekme, eğme-bükme, şişirme, boğma, burma yapmak

n) Makineye/prese kalıp bağlamak

o) Sıcak şekillendirme işlemini yapmak

p) Sıcaklık ölçümü yapmak

q) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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